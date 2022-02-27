مباراة تشيلسي وليفربول - التغطية المباشرة:

45+1 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. الفريقان قدما أداءً عالياً وتشيلسي كان الأخطر بهجماته المرتدة لكن كان ينقصه اللمسة الأخيرة، في حين لعب الحارس السنغالي إدوار ميندي دوراً بارزاً في حماية عرين تشيلسي بإنقاذه مرمى فريقه من كرة خطيرة جداً لميندي في الدقيقة 30.

- الدقيقة 45: مرتدة جميلة جداً لتشيلسي، بوليسيتش يتقدم في وسط الملعب ويلعب الكرة على الجهة اليمنى إلى هافيرتز الذي يعكسها بدوره أمام المرمى للمنطلق من الخلف مايسون ماونت لكن الأخير يصوب الكرة بجانب القائم الأيسر للحارس كيليهير بطريقة غريبة مضيعاً على فريقه خطف هدف التقدم في الرمق الأخير من الشوط الأول!

- الدقيقة 39: مرتدة لتشيلسي وتسديدة من بوليسيتش على مرمى ليفربول لكن الحارس كيليهير يبعد الكرة من دون عناء.

- الدقيقة 30: كاد ليفربول أن يتقدم بالنتيجة! أفضل حارس في العالم السنغالي إدوار ميندي ينقذ تشيلسي مرتين!!! المرة الأولى بتصديه لتسديدة قوية ومحكمة من خارج منطقة الجزاء لنابي كيتا، ثم للكرة المرتدة التي انقض عليها مانيه وسددها لكن ميندي أبعدها مرة جديدة ببراعة مجنباً فريقه هدفاً قبل ربع ساعة من نهاية الشوط الأول!

- الدقيقة 22: ركلة حرة لليفربول ينفذها النجم المصري محمد صلاح لكنها تمر بعيدة عن القائم الأيمن للحارس ميندي

- الدقيقة 18: ترينت الكسندر أرنولد يمرر كرة بالعمق خطيرة جداً إلى داخل منطقة الجزاء حيث ساديو مانيه الذي يرتقي لها لكنه يصوبها بعيدا جداً عن مرمى الحارس السنغالي ساديو ماني!

- الدقيقة 15: تشيلسي هو الأفضل والأخطر بعد مرور ربع ساعة من اللعب في ويمبلي.

- الدقيقة 6: أولى الفرص الخطرة في المباراة لتشيلسي. الألماني كاي هافيرتز يمرر على الجهة اليمنى إلى الإسباني سيزار أزبيليكويتا الذي يعكس الكرة إلى الأميركي بوليسيتش أمام المرمى لكن الحارس الإيرلندي كايمهين كيليهير يتصدى للكرة ببراعة حارماً تشيلسي من افتاح التسجيل!

- الدقيقة 1: الحكم ستيوارت أتويل يعلن انطلاق الشوط الأول من المباراة التي يحتضنها ملعب ويمبلي في لندن.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة ليفربول

Here’s our line-up for the #CarabaoCupFinal 🏆🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022

مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

البث المباشر لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم الأحد 27 فبراير انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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