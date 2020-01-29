(76) - الحكم يطرد الصربي نيمانيا ماتيتش صاحب هدف يونايتد لحصوله على الانذار الثاني إثر عرقلة غوندوغان.

(71) - دي خيا يتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية من كايل ووكر.

(58) - تمريرة رائعة من دي بروين لرحيم ستيرلينغ الذي أكثر المراوغة وفوت فرصة محققة لتسجيل التعادل.

(49) - يونايتد يبدأ الشوط الثاني باحثاً عن هدف يبعثر اوراق المدرب بيب غوارديولا وكان قريباً من ذلك لكن رأسية القائد هاري ماغواير تعتلي مرمى برافو.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مباغت لمانشستر يونايتد الذي لم يكن حاضراً هجومياً لكنه استغل خطأ منافسه وتقدم في النتيجة، في حين حاول سيتي كثيراً لكنه اصطدم تارة ببراعة دي خيا وتارة أخرى بغياب التركيز.

(42) - عمل هجومي رائع من لاعبي سيتي ينتهي بتمريرة جميلة من دي بروين لستيرلينغ الذي سجل الهدف بسهولة لكن حكم الراية ألغاه بداعي التسلّل.

(35) - الصربي نيمانيا ماتيتش يستثمر كرة عائدة بالخطأ من دفاع سيتي ويسدّد قوية استقرت في شباك برافو وأعطت انطلاقة جديدة للديربي.

(30) - هدوء كبير في القمة، فأصحاب الأرض غير متسرعين لبلوغ مرمى دي خيا ويونايتد يفتقدون للحلول الهجومية التي بإمكانها فتح ثغرات في دفاع الجار.

(16) - سيرجيو أغويرو يعود مجدّداً لتهديد مرمى دي خيا الذي تصدى بصعوبة لمحاولة النجم الأرجنتيني.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة لم يظهر مانشستر يونايتد أي قدرة على التسجيل واكتفى بالدفاع.

(6) - مانشستر سيتي يقترب من تسجيل الهدف الأول عبر نجمه سيرجيو أغويرو الذي تفطن الحارس دي خيا لرأسيته المخادعة.

- انطلاق المباراة وسط تطلعات سيتي بالذهاب نحو ملعب ويمبلي وخوض النهائي الثالث توالياً في المسابقة وأحلام يونايتد بقلب الأمور وخطف التأهل من ملعب الاتحاد.

تشكيلة مانشستر سيتي

Your City line-up for tonight!



XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.



SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.



🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW — Manchester City (@ManCity) January 29, 2020

تشكيلة مانشستر يونايتد