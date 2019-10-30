نهاية الدقائق التسعين والاتجاه إلى ركلات الترجيح

- د 90+4 أوريجي يسجل الهدف الخامس الغالي من دبل كيك رائع رفع له لكرة ويليامز.

- د 70 أرسنال يرفض التعادل ويسجل له ويلوك هدفاً مشابهاً لهدف تشامبرلين (5-4)، تسديدة قوية استقرت بالشباك.

- التعادل يعني احتكام الفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرةً.

- د 62 أوريجي يسجل هدف رائع باستلامه المميز والتفافه نحو المرمى وتسديده القوي معدّلاً النتيجة 4-4 في مباراة لاهبة.

- د 58 تشامبرلين يقلص الفارق إلى هدف واحد بعد تسديدة قوية وخادعة.

- د 54 خطأ كبير جداً من ميلنر في إعادة كرة ضعيفة لحارس مرماه يستغله الخبير أوزيل ويمررها لأينسلي ميتلاند نايلز الذي يوقع على الرابع.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 3-2.

- د 43 ميلنر يترجم ركلة جزاء حصل عليها ليفربول لهدف يقلص الفارق إلى 3-2.

- د 36 مارتينيلي يضيف الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة عرضية من ساكا وخطأ فادح من دفاع ليفربول.

- د 26 أرسنال يسجل هدف التقدم عن طريق البرازيلي غابرييل مارتينيلي الذي تابع الكرة داخل منطقة الجزاء.

- د 19 أرسنال يدرك التعادل سريعاً بواسطة الأوروغوياني توريرا بعد متابعة كرة عائدة من الحارس سددها ساكا بتمريرة حريرية من الألماني أوزيل. ( أظهرت الإعادة التلفزيونية أن توريرا كان متسللاً)

- د 06 هدف لليفربول، مصطافي يضع الكرة في مرمى فريقه أرسنال بعد أن حاول قطع كرة عرضية من تشامبرلين.

- الحكم أندري مارينير يطلق صافرة بداية المباراة