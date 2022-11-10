وسجّل أهداف "الشياطين الحمر" كل من الفرنسي أنتوني مارسيال (49) وماركوس راشفورد (67) والبرتغالي برونو فيرنانديش (78) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (90+1).
في المقابل بصم أولي واتكينز (48) والبرتغالي ديوغو دالوت (61 خطأ في مرمى فريقه) على هدفي الخاسر.
وسجّل أهداف "الشياطين الحمر" كل من الفرنسي أنتوني مارسيال (49) وماركوس راشفورد (67) والبرتغالي برونو فيرنانديش (78) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (90+1).
في المقابل بصم أولي واتكينز (48) والبرتغالي ديوغو دالوت (61 خطأ في مرمى فريقه) على هدفي الخاسر.
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