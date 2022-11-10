وسجّل أهداف "الشياطين الحمر" كل من الفرنسي أنتوني مارسيال (49) وماركوس راشفورد (67) والبرتغالي برونو فيرنانديش (78) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (90+1).

في المقابل بصم أولي واتكينز (48) والبرتغالي ديوغو دالوت (61 خطأ في مرمى فريقه) على هدفي الخاسر.