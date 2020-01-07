وأنهى فريق المدرب بيب غوارديولا الشوط الأول بالتقدم بثلاثية نظيفة؛ تناوب على تسجيلها البرتغالي بيرناردو سيلفا 17، والجزائري رياض محرز 33، ولاعب مانشستر يونايتد البرازيلي أندرياس بيريرا 39.

وفي الشوط الثاني سجل ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد 70.

ويقام لقاء الإياب على ستاد الاتحاد في 29 من يناير الحالي.ويلتقي غداً في نصف النهائي الآخر ليستر سيتي وآستون فيلا.

وقدم فريق غوارديولا أداء كاسحاً في الشوط الأول بتغييرات واضحة إذ لعب بلا رأس حربة، قبل أن يدخل جيسوس في الدقيقة 80.

وفي الشوط الثاني خفض سيتي من إيقاعه وتحسن مستوى يونايتد لكن ليس بالشكل الكافي إلا لتسجيل هدف واحد.

وكانت المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك "الشياطين الحمر" ثلاثة أهداف في الشوط الاول على ملعب "أولد ترافورد" في جميع المسابقات، منذ مباراتهم أمام ميدلسبره في أيار/مايو عام 1997، وفق موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وبعد أن تفوق يونايتد على جاره في مباراتهما الأخيرة في الدوري في كانون الاول/ديسمبر الفائت على ملعب الاتحاد، فشل في تحقيق فوز ثان على التوالي على غريمه للعام العاشر على التوالي، حيث نجح بالفوز عليه مرتين على التوالي آخر مرة في نيسان/أبريل من العام 2010.



تفاصيل من مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي:

- نهاية المباراة بتفوق مانشستر سيتي 3-1، وفوز سيلفا بجائزة أفضل لاعب بعد أن صنع هدفاً وسجل آخر.

- د 88 راشفورد يهدد مرمى برافو بكرة قوية للغاية لكن الحارس التشيلي يحرم يونايتد من الاقتراب أكثر بالنتيجة.

- هدف لمانشستر يونايتدد 70، راشفورد يقلص الفارق بانفراده في مرمى كلاوديو برافو.

- د 69 الكرة الخطرة الثانية من رياض محرز في الشوط الثاني، الأولى أصابت الشباك من الخارج والثانية ردها دي خيا.

- د 64 راشفورد يسدد حرة مباشرة تعلو المرمى.

- تحسن نسبي في الأداء من قبل فريق سولشار، الذي يحاول عدم تلقي المزيد من الأهداف وتقليص الفارق لعله يخفف من صعوبة المهمة إياباً.

- بداية الشوط الثاني واستمرار التفوق من سيتي

- نهاية الشوط الأول باكتساح الضيوف لجيرانهم بثلاثية نظيفة.

- هدف ثالث د 39 دي خيا يبعد كرة دي بروين لكنها ارتطمت بأندرياس بيريرا ودخلت المرمى.

- د 33 النجم الجزائري رياض محرز يضاعف النتيجة بعدما انفرد بمرمى دي خيا، وتخطاه بسلاسة مستغلاً تمريرة سيلفا الحريرية.

- سيتي يتسلم زمام الأمور ويفرض أسلوبه على منافسه في عقر دار الأخير.

- هدف لمانشستر سيتي د 17، البرتغالي بيرناردو سيلفا يطلق صاروخية ملتفة بيسراه لا تصد ولا ترد بعدما تلقى الكرة من كايل ووكر.

- يونايتد هو الأكثر حيازةً على الكرة في الدقائق العشر الأولى، كما أنه قادر على بناء الهجمات المبكرة بشكل واضح.

- د 07 كرة خطيرة من راشفورد الذي يرتدي شارة الكابتن اليوم في الشياطين الحمر لكن تمر بسلام على مرمى السيتيزينس.

- الحكم مايك دين يطلق صافرة البداية.

تواجه الفريقان 179 مرة في جميع المسابقات

انتصر الشياطين الحُمر في 74 مباراة مقابل 53 فوزاً للسيتي و52 تعادلاً