أقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد وتمكن مدافع سيتي جون ستونز من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يعزز فيرناندينيو التقدم للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وهذا هو التواجد الرابع على التوالي لرجال المدرب بيب غوارديولا في نهائي كأس الرابطة، حيث نجحوا في الفوز بكأس البطولة في الثلاث نسخ الماضية أعوام 2018 و2019 و2020.

وضرب مانشستر سيتي بذلك موعداً مع توتنهام في المباراة النهائية.

ولم يستفد يونايتد من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتعرض للخسارة الأولى محلياً بعد 11 مباراة (9 انتصارات وتعادلين).

وعادل غوارديولا نظيره النرويجي أولي غونار سولشار مدرب يونايتد بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما وأصبح لكل واحد بينهما ثلاثة انتصارات مقابل تعادل في المباريات السبع التي جمعتهما.

وفشل "الشياطين الحمر" بالثأر من الـ"سيتيزن" الذي أنهى له مشواره عند هذا الدور في الموسم الماضي (3-1 ذهاباً في أولدترافورد وصفر-1 إيابا) في طريقه لاحراز اللقب على حساب أستون فيلا 2-1.

افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 50 بعد متابعة ركلة حرة نفذها فيل فودن إلى داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس دين هندرسون، اعترض عليه أصحاب الأرض لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" اثبت صحته.

وأضاف فيرناندينيو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (83).