وسريعاً افتتح غابرييل خيسوس التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة وسريعاً ما تعادل ألكسندر لاكازيت للمدفعجية في الدقيقة 32.

ومالت الكفة تماماً لصالح سيتي في الشوط الثاني عقب تسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق رياض محرز في الدقيقة 55 وفيل فودين في الدقيقة 59 وأخيراً إيميريك لابورت في الدقيقة 73.

وبكر البرازيلي غابريال خيسوس بالتسجيل لسيتي عندما سدد كرة رأسية من مسافة قريبة مستغلاً كرة عرضية متقنة بعد مرور 3 دقائق.

ثم أضاع خيسوس فرصة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بحارس أرسنال الشاب الأيسلندي رونار أليكس رونارسون لكن الأخير تدخل ببراعة لإنقاذ الموقف (25).

ونجح لاكازيت في إدراك التعادل لأرسنال من كرة رأسية (32).

ورد سيتي التحية بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف في مدى 18 دقيقة بدأها الجزائري رياض محرز من ركلة حرة مباشرة فشل في التعامل معها الحارس الأيسلندي فأفلتت من يديه وتهادت داخل الشباك (55)، ثم أضاف فيل فودن الثاني بتسديدة قوية (59) قبل أن يختتم المدافع الفرنسي إيميريك لابورت مهرجان الأهداف بكرة رأسية (73).



