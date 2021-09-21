ويخطط المدرب جوزيب غوارديولا لخوض المباراة بعدد من البدلاء واللاعبين الشبان، وذلك لإراحة الأساسيين، إضافة إلى ارتفاع عدد المصابين في الفريق بعد انضمام إلكاي غوندوغان وجون ستونز وآيمريك لابورت إلى القائمة.

كما أن حامل اللقب يترقب فترة عصيبة، حيث سيواجه تشيلسي في الدوري، ثم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول في الدوري أيضا خلال تسعة أيام فقط، الامر الذي سيجبر المدرب غوارديولا على اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة لاعبيه بإعلانه إراحة عدد من الأساسيين لعدم توفر بدلاء لهم في الوقت الحالي مع تزايد اللاعبين المصابين.

