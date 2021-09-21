ويأمل سيتي حامل لقب المسابقة في آخر أربع نسخ الانفراد بالرقم القياسي إذ يتشارك راهناً مع ليفربول بثمانية ألقاب، علماً بأن فريق الـ "ريدز" أحرز آخر القابه في عام 2012.

واعتمد مدرب "سيتيزنس" الإسباني بيب غوارديولا على خط دفاع شاب فيما دفع بمعظم لاعبيه النجوم في المقدمة في مباراة اعتبرت في غاية السهولة، فكانوا عند حسن ظنه برغم أن الضيف سجل هدف التقدم عبر برندون هانلان في الدقيقة 22.

ولم يدم تقدم ويكومب سوى 7 دقائق اذ أدرك سيتي التعادل عبر البلجيكي كيفن دي بروين (29)، ليبدأ المسلسل التهديفي مع الدولي الجزائري رياض محرز الذي سجل الهدفين الثاني والخامس في الدقيقتين 43 و83، فيما أضاف فيل فودن الثالث (45+1) والاسباني فيران توريس الرابع (71)، ليختتم البديل كول بالمر المهرجان التهديفي في الدقيقة 88.

وفي أبرز المباريات، سقط إيفرتون على يد كوينز بارك رينجرز من الدرجة الأولى بركلات الترجيح 8-7 إثر نهاية الوقت الأصلي 2-2.

وواصل إيفرتون بقيادة المدرب الجديد الإسباني رافايل بينيتيث عروضه المهزوزة بعد خسارته القاسية الأخيرة امام أستون فيلا في الدوري المحلي 3-صفر السبت الماضي.

كذلك ودّع واتفورد الوافد الجديد إلى دوري النخبة المسابقة على يد ستوك سيتي (درجة أولى) بخسارته بنتيجة 1-3.

واحتاج ساوثهامبتون لركلات الترجيح ليفوز على شيفيلد يونايتد المنافس بالدرجة الأولى 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وفاز ليدز يونايتد أيضا بركلات الترجيح 6-5 على ملعب فولهام (درجة أولى) بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

وفي أبرز مباريات الأربعاء من الدور ذاته، يلعب تشيلسي مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد أمام وست هام وولفرهامبتون مع توتنهام وآرسنال مع ويمبلدون.