وسجل لأرسنال الأوروغوياني لوكاس توريرا 19، البرازيلي غابرييل مارتينيلي ثنائية 26، 36، أينسلي ميتلاند نايلز 54، وجوزيف ويلوك 70.

أما أهداف ليفربول فوقع عليها مدافع أرسنال الألماني شكودران موستافي خطأ في مرمى فريقه 6، جيمس ميلنر من ركلة جزاء 43، أليكس أوكسلايد تشامبرلين 58، والبلجيكي ديفوك أوريجي 62، 90+4.

وفي ركلات الترجيح، سجل لليفربول: ميلنر، لالانا، برويستر، أوريجي، جونز.

ولأرسنال: بيليرين، غاندوزي، مارتنيلي، ويلوك، وأضاع سيبايوس.

وخاض ليفربول، الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن والمتصدر بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الأخيرين، المواجهة بعد اجراء 11 تغييرا عن تشكيلته الاخيرة في الدوري بدون معظم نجومه على غرار المصري محمد صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو، السنغالي ساديو مانيه والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وهذا أعلى سجل تهديفي (10 أهداف) في تاريخ مواجهات الفريقين.



فيما يلي أهداف المباراة

فوز ليفربول بركلات الترجيح 5-4.

نهاية الدقائق التسعين والاتجاه إلى ركلات الترجيح.

- د 90+4 أوريجي يسجل الهدف الخامس الغالي من دبل كيك رائع رفع له لكرة ويليامز.

- د 70 أرسنال يرفض التعادل ويسجل له ويلوك هدفاً مشابهاً لهدف تشامبرلين (5-4)، تسديدة قوية استقرت بالشباك.

- التعادل يعني احتكام الفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرةً.

- د 62 أوريجي يسجل هدف رائع باستلامه المميز والتفافه نحو المرمى وتسديده القوي معدّلاً النتيجة 4-4 في مباراة لاهبة.

- د 58 تشامبرلين يقلص الفارق إلى هدف واحد بعد تسديدة قوية وخادعة.

- د 54 خطأ كبير جداً من ميلنر في إعادة كرة ضعيفة لحارس مرماه يستغله الخبير أوزيل ويمررها لأينسلي ميتلاند نايلز الذي يوقع على الرابع.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 3-2.

- د 43 ميلنر يترجم ركلة جزاء حصل عليها ليفربول لهدف يقلص الفارق إلى 3-2.

- د 36 مارتينيلي يضيف الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة عرضية من ساكا وخطأ فادح من دفاع ليفربول.

- د 26 أرسنال يسجل هدف التقدم عن طريق البرازيلي غابرييل مارتينيلي الذي تابع الكرة داخل منطقة الجزاء.

- د 19 أرسنال يدرك التعادل سريعاً بواسطة الأوروغوياني توريرا بعد متابعة كرة عائدة من الحارس سددها ساكا بتمريرة حريرية من الألماني أوزيل. ( أظهرت الإعادة التلفزيونية أن توريرا كان متسللاً)

- د 06 هدف لليفربول، مصطافي يضع الكرة في مرمى فريقه أرسنال بعد أن حاول قطع كرة عرضية من تشامبرلين.

- الحكم أندري مارينير يطلق صافرة بداية المباراة