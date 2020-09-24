وخاض يورغن كلوب مدرب ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي المباراة بتشكيلة من لاعبي الصف الثاني إلا أنها نجحت باقتدار في تقديم عرض هجومي رائع.

وافتتح التسجيل شيردان شاكيري في الدقيقة التاسعة ثم أضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني بعد 9 دقائق وفي الدقيقتين 32 و36 نجح كورتيس جونز في إحراز الهدفين الثالث والرابع على التوالي قبل أن يعود مينامينو ويحرز الهدف الخامس في الدقيقة 46 وفي الدقيقة 65 تمكن الصربي ماركو غروجيتش من تسجيل الهدف السادس قبل أن يختتم الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي مهرجان أهداف الريدز بإحرازه الهدف السابع في الدقيقة 89.

وكان لينكولن قد أحرز هدفين عن طريق تايو إيدون ولويس مونتسما في الدقيقتين 60 و67 على التوالي.



