وكان لوكاكو عاد إلى تدريبات الفريق بعد ان أمد أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي نهاية الخلافات مع المهاجم بعد اجتماع ٍ مطول يوم الاثنين.

وذكر توخيل أن اللاعب قدم اعتذاره بسبب الحوار الذي أجراه وأثار ضجة واسعة، مضيفا أن المهاجم يعي جيدا الضجة التي أثارتها تصريحاته، مشيرا لأن لوكاكو يعرف مسؤولياته الآن ليصحح هذا الوضع. وأوضح المدرب الألماني أنه لا يشك إطلاقا في التزام لوكاكو تجاه الفريق، خاصة أن اللاعب لم يسبب أي مشاكل من قبل، ولذلك كانت تصريحاته مفاجئة حسبما ذكر توخيل، الذي طلب كذلك من جماهير تشلسي مساندة لوكاكو للمضي قدما بالنادي من دون أي مشاكل.

