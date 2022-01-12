كلوب يشيد بمستوى آرسنال قبل مواجهته في كأس الرابطة من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 21:34 0:50 دقيقة قال يورغن كلوب مدرب ليفربول خلالَ المؤتمرِ الصحفي الذي يسبق لقاءَ آرسنال في ذهابِ نصفِ نهائي كأس ِالرابطة ِالإنكليزية إن آرسنال تحسن كثيرا ويقدمُ كرةَ قدم ممتعة. أرسنال ليفربول كأس الرابطة الإنكليزية يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 8:11 دقيقة ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ 1:00 دقيقة فرانك كيسييه: خضنا مواجهة صعبة 1:32 دقيقة قائد غينيا الاستوائية فخور رغم الهزيمة 1:01 دقيقة الأهلي يفوز على أم صلال ونادي قطر يتعادل مع الشمال 0:50 دقيقة كلوب يشيد بمستوى آرسنال قبل مواجهته في كأس الرابطة 1:10 دقيقة كونسيساو: "البطولة لن تكون سهلة" 2:30 دقيقة المنتخب الغامبي يحقق الفوز أمام نظيره الموريتاني 2:29 دقيقة منذر الكبير متعجب من أداء الحكم! 0:35 دقيقة إصابة أكرم توفيق تبعده عن مشوار مصر في أمم أفريقيا 3:57 دقيقة تونس تخسر من مالي بفضيحة تحكيمية