المباراة قد تشهد الظهور الأول لحارس المرمى الجديد جاك بوتلاند الذي تعاقد معه مانشستر يونايتد مؤخرا على سبيل الإعارة من كريستال بالاس.

وسيغيب عن المواجهة متوسط الميدان برونو فيرنانديش بسبب الإيقاف فيما سيتواصل غياب الثنائي جايدون سانتشو ودوني فان دي بيك.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تتويجه الأول في البطولة منذ عام 2017، وسيدخل المباراة بروح معنوية عالية في ظل النتائج المتميزة في الفترة الأخيرة، عبر سلسلة من الانتصارات في مختلف البطولات.

شاهد مواجهة مانشستر يونايتد وتشارلتون أتلتيك اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 2 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرّمة.