

وافتتح يونايتد التسجيل من ركلة جزاء لمهاجمه ماركوس راشفورد بعد عرقلة من الاسباني ماركوس ألونسو على الويلزي دانيال جايمس (25)، في وقت عجز تشيلسي عن تهديد مرمى الضيوف في الشوط الأول.

وفي الثاني، عادل رجال المدرب فرانك لامبارد عبر البلجيكي ميتشي باتشواي بتسديدة ارضية من خارج المنطقة (61). لكن "الشياطين الحمر" استعادوا التقدم من ركلة حرة للدولي راشفورد (73).

وتأهل أستون فيلا أيضا بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1. سجل للفائز الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي (28) والمصري أحمد المحمدي (57)، وللخاسر الايطالي باتريك كوتروني (54).

وكانت أندية مانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون وأوكسفورد يونايتد وكولشيستر قد ضمنت الثلاثاء تأهلها إلى ربع النهائي.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بتأهل يونايتد إلى ربع النهائي

الدقيقة 73: راشفورد يعود من جديد ويمنح يونايتد الأسبقية 2-1

الدقيقة 61: ميشي باتوشايي يعادل الكفة لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على تقدّم الضيوف بهدف دون رد

محاولات محتشمة من هنا وهناك لكن النتيجة على حالها

الدقيقة 25: ماركوس راشفورد يفتتح النتيجة لمصلحة مانشستر يونايتد من ركلة جزاء

بداية حذرة من الفريقين ومحاولة كل طرف السيطرة على وسط الميدان

بداية المباراة

تشكيلة تشيلسي

Jorginho captains the Blues tonight! ⓒ



Here's our #CHEMUN team in full... 👊 pic.twitter.com/oMTYGg1MFk — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2019

تشكيلة مانشستر يونايتد