

ويلتقي سيتي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في 24 شباط/فبراير المقبل مع توتنهام أو تشيلسي اللذين يلتقيان إيابا الخميس علما بأن توتنهام تقدم ذهابا 1-صفر.



وكان سيتي ضمن "نظريا" بلوغ المباراة النهائية بفوزه الساحق ذهابا 9-صفر بينها رباعية لمهاجمه البرازيلي غابريال جيسوس.

وعلى الرغم من ذلك، أشرك مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا تشكيلة قوية ضمت صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناج الجزائري رياض محرز، في حين منح الفرصة لبعض شبان النادي للمرة الأولى ومن بينهم فيليب ساندلر وإريك غارسيا وإيان بوفيدا.

وسيطر سيتي على الكرة بنسبة كبيرة في الشوط الأول، ونجح أغويرو في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة رائعة بين دي بروين الذي مرر كرة أمامية باتجاه محرز ومنه إلى المهاجم الأرجنتيني الذي سدد كرة زاحفة بعيدا عن متناول حارس بورتون برادلي كولينز (26).

ودخل جيسوس بدلا من أغويرو في الشوط الثاني، وكاد يضيف الهدف الثاني بعد فاصل من المراوغات داخل المنطقة لكن حارس بورتون تصدى لمحاولته ببراعة (86).

وأحرز سيتي لقب هذه المسابقة العام الماضي بفوزه الكبير على أرسنال بثلاثية نظيفة.

