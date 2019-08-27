وخسر نوريتش أمام كراولي من الدرجة الثانية (الدرجة الرابعة فعلياً) بهدف دون رد، أما كريستال بالاس فسقط أمام كولشيستر من الدرجة الثانية (الدرجة الرابعة فعلياً)أيضاً بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ولم يجد وست هام من الدرجة الممتازة صعوبة في تخطي مضيفه نيوبورت من الدرجة الثانية (الدرجة الرابعة فعلياً) وفاز عليه بهدفين نظيفين حملا توقيع جاك ويلشير (43) وبابلو فورنالز (65).

واكتسح أستون فيلا (الدرجة الممتازة) كرو من الدرجة الثانية (الدرجة الرابعة فعلياً) 6-1، وتأهل ساوثهامبتون (الدرجة الممتازة) على حساب فولهام (تشامبيونشيب) بالفوز عليه بهدف دون رد.

كما عبر واتفورد (الدرجة الممتازة) إلى الدور القادم بفوزه على كوفنتري من الثانية (الدرجة الرابعة فعلياً) بثلاثية نظيفة، وشيفيلد يونايتد (الممتازة) بتغلبه على بلاكبيرن (تشامبيونشيب) 2-1.