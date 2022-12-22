قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول من قبل beIN SPORTS December 22, 2022 15:06 2:41 دقيقة سيكون ملعبُ الاتحادِ مسرحاً لمواجهةٍ قويةٍ بين مانشستر سيتي وليفربول في ثمنِ نهائي كأسِ الرابطة الإنكليزية اليوم الخميس. تقارير إخبارية مانشستر سيتي ليفربول كأس الرابطة الإنكليزية -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول 2:30 دقيقة المسحل يشيد بنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 3:59 دقيقة مانشستر يونايتد يتجاوز بيرنلي في كأس الرابطة 1:23 دقيقة beIN SPORTS تواصل كتابة التاريخ 1:00 دقيقة فيرون: "ميسي في نفس مكانة مارادونا" 2:55 دقيقة 4 ملايين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال العالم 1:43 دقيقة اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة في بوينس آيرس 0:48 دقيقة رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS 16:18 دقيقة العاهل المغربي محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي 20:10 دقيقة وصول المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط