"صدام" متجدّد بين مانشستر يونايتد ووست هام من قبل beIN SPORTS September 22, 2021 12:03 2:59 دقيقة بعد أيّام قليلة على مواجهتهما في الدوري الإنكليزي الممتاز والتي انتهت لمصلحة مانشستر يونايتد في ملعب وست هام يلتقي الطّرفان في صدام جديد من أجل حجز بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس الرابطة على أرضية ملعب "أولد ترافورد". تقارير إخبارية مانشستر يونايتد وست هام كأس الرابطة الإنكليزية -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لكأس أمير دولة قطر 3:05 دقيقة مباراة ريال مدريد ومايوركا - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الريان والسد 2:13 دقيقة تشيلسي يرنو لتجاوز عقبة أستون فيلا 2:59 دقيقة "صدام" متجدّد بين مانشستر يونايتد ووست هام 2:58 دقيقة سان جيرمان يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية 3:05 دقيقة ريال مدريد ينشد الانتصار من بوابة مايوركا 0:42 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وفالنسيا 0:59 دقيقة كارلوس باكا متفائل بمستقبل غرناطة مع روبيرت مورينو 5:29 دقيقة سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح ويكومب