وانفرد ليفربول بالرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة رافعاً رصيده إلى تسعة القاب بفارق لقب واحد عن شريكه السابق مانشستر سيتي الفائز بها في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أنه الأول له في هذه المسابقة منذ عام 2012.

ووضع ليفربول بالتالي الأسس الأولى نحو إمكانية فوزه برباعية غير مسبوقة في موسم واحد لأنه لا يزال ينافس بقوة على الدوري الممتاز، ويبدو في وضع جيد لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد أن تقدم على إنتر الإيطالي 2-صفر في عقر دار الأخير، وبلوغه الدور الخامس من كأس إنكلترا.

مباراة تشيلسي وليفربول | أبرز الأحداث

-حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا يسدد فوق المرمى ويمنح ليفربول لقب كأس الرابطة الإنكليزية!!!!!!!!

- الحارس كيليهير يخدع كيبا (11-10) ويعطي التقدم لليفربول.

- تشالوباه يعادل الأرقام (10-10).

- كوناتيه يسجل الركلة العاشرة لليفربول. الحارسان لم ينجحا في التصدي لأي كرة!

- تياغو سيلفا ينجح بالتسجيل (9-9)

- إليوت يسجل الركلة التاسعة لليفربول!

- فيرنر يعادل الأرقام لتشيلسي (8-8).

- روبينسون يخدع حارس تشيلسي أريزابالاغا.

- كانتي يسجل الركلة السابعة لتشيلسي.

- أوريغي يترجم الركلة السابعة لليفربول بنجاح.

- روديغر يعادل الأرقام (6-6).

- جوتا ينجح في ترجمة الركلة السادسة لليفربول.

- جورجينو يسجل الركلة الخامسة لتشيلسي بكل برودة أعصاب.

- محمد صلاح يسجل الركلة الخامسة لليفربول!

- جايمس يعادل الأرقام 4-4.

- ألكسندر أرنولد يسدد بقوة في شباك حارس تشيلسي.

- هافيرتس يعادل النتيجة 3-3 لتشيلسي.

- فان دايك ينجح في التسجيل لليفربول!

- لوكاكو يسجل ببراعة لتشيلسي.

- فابينو يسجل الركلة الثانية من "بانينكا" للفيربول.

- ماركوس ألونسو يسجل يدوره لتشيلسي.

-ميلنر يسجل الركلة الأولى لليفربول.

ركلات الترجيح

- الدقيقة 120+1 نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي من دون أهداف. ركلات الترجيح ستحسم اللقب.

- الدقيقة 120: توماس توخيل يخرج ادوار ميندي ويدفع بكيبا أريزابالاغا مكانه.

- الدقيقة 115: التعب يبدو واضحاً على اللاعبين والفرص غائبة من الجانبين.

- الدقيقة 110: هدف لتشيلسي عبر هافيرتز!! الألماني نجح في هز الشباك بقدمه اليسرى، لكن الحكم رفع راية التسلل!!! الهدف الرابع الملغي منذ انطلاق المباراة.

- الدقيقة 106 - الحكم ستيوارت أتويل يطلق صافرة انطلاق الشوط الإضافي الثاني. هل ستهتز الشباك أم ستحسم ركلات الجزاء هذا النهائي؟!

- الدقيقة 98: كرة بينية بالعمق إلى لوكاكو الذي يتفوق على دفاع ليفربول ويطلق الكرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك، لكن الحكم لا يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد واعتبار لوكاكو متسللاً.

- الدقيقة 97: دخول البلجيكي ديفوك أوريغي مكان لويس دياز في صفوف ليفربول.

- المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب يدفع بالفرنسي ابراهيما كوناتيه مكان جويل ماتيب وبالبلجيكي ديفوك أوريغي مكان لويس دياز.

- الحكم يعلن انطلاق الشوط الإضافي الأول.

- 90+7: نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

- الحكم يحستب 6 دقائق كوقت محتسب بديلاً عن الضائع.

- الدقيقة 90+1: ركنية لليفربول يرتقي لها فان دايك ويصوب كرة قوية على مرمى تشيلسي لكن نجم اللقاء ميندي يطير ويتصدى لها!!!!

- الدقيقة 85: دربكة داخل منطقة جزاء تشيلسي وميندي يتألق مجدداً في الذود عن مرماه!!

- الدقيقة 80: دخول ديوغو جوتا وجايمس ميلنر مكان مانيه وكيتا.

- الدقيقة 78: هدف لتشيلسي عبر كاي هافيرتس!! ولكن الفرحة لم تدم بعد أن رفع الحكم راية التسلل.

- الدقيقة 75: ميندي يتصدى ببراعة مجدداً لكرة لويس دياز!!!! مباراة كبيرة جداً للحارس السنغالي!!!!

- الدقيقة 74: دخول تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو مكان بوليسيتش وماونت.

- الدقيقة 67: هدف لليفربول!!!!!!!!!! ماتيب يفتتح التسجيل برأسه بعد كرة من ركلة حرة نفذها ألكسندر أرنولد إلى رأس مانيه الذي حولها إلى جويل ماتيب، لكن الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد واحتساب خطأ على فيرجيل فان دايك.

- الدقيقة 64: محمد صلاح وفرصة ذهبية تضيع على ليفربول!!!!!! كرة غير دقيقة من الحارس ميندي إلى وسط الملعب يستغلها مانيه الذي يمرر إلى صلاح الذي يتقدم باتجاه المرمى ويلعب الكرة بعيدة عن ميندي لكن البرازيلي تياغو سيلفا يبعدها من أمام خط المرمى!!

- الدقيقة 58: مواجهة جديدة بين ماونت والحارس كيليهير داخل منطقة الجزاء لكن الكلمة الأخيرة للحارس الإيرلندي بديل أليسون الذي يوقف كرة اللاعب الإنكليزي ببراعة.

- الدقيقة 57: دخول ريس جايمس مكان سيزار أزبيليكويتا في صفوف تشيلسي.

- الدقيقة 49: مايسون ماونت وكرة على القائم!!!!!!! كرة من بوليسيتش "بالمقاس" إلى ماونت الذي يروصها بصدره بمواجهة الحارس كيليهير لكن كرته ترتد من القائم الأيسر للمرمى في أخطر فرص المباراة!!!!

- انطلاق الشوط الثاني.

45+1 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. الفريقان قدما أداءً عالياً وتشيلسي كان الأخطر بهجماته المرتدة لكن كان ينقصه اللمسة الأخيرة، في حين لعب الحارس السنغالي إدوار ميندي دوراً بارزاً في حماية عرين تشيلسي بإنقاذه مرمى فريقه من كرة خطيرة جداً لميندي في الدقيقة 30.

- الدقيقة 45: مرتدة جميلة جداً لتشيلسي، بوليسيتش يتقدم في وسط الملعب ويلعب الكرة على الجهة اليمنى إلى هافيرتز الذي يعكسها بدوره أمام المرمى للمنطلق من الخلف مايسون ماونت لكن الأخير يصوب الكرة بجانب القائم الأيسر للحارس كيليهير بطريقة غريبة مضيعاً على فريقه خطف هدف التقدم في الرمق الأخير من الشوط الأول!

- الدقيقة 39: مرتدة لتشيلسي وتسديدة من بوليسيتش على مرمى ليفربول لكن الحارس كيليهير يبعد الكرة من دون عناء.

- الدقيقة 30: كاد ليفربول أن يتقدم بالنتيجة! أفضل حارس في العالم السنغالي إدوار ميندي ينقذ تشيلسي مرتين!!! المرة الأولى بتصديه لتسديدة قوية ومحكمة من خارج منطقة الجزاء لنابي كيتا، ثم للكرة المرتدة التي انقض عليها مانيه وسددها لكن ميندي أبعدها مرة جديدة ببراعة مجنباً فريقه هدفاً قبل ربع ساعة من نهاية الشوط الأول!

- الدقيقة 22: ركلة حرة لليفربول ينفذها النجم المصري محمد صلاح لكنها تمر بعيدة عن القائم الأيمن للحارس ميندي

- الدقيقة 18: ترينت الكسندر أرنولد يمرر كرة بالعمق خطيرة جداً إلى داخل منطقة الجزاء حيث ساديو مانيه الذي يرتقي لها لكنه يصوبها بعيدا جداً عن مرمى الحارس السنغالي ساديو ماني!

- الدقيقة 15: تشيلسي هو الأفضل والأخطر بعد مرور ربع ساعة من اللعب في ويمبلي.

- الدقيقة 6: أولى الفرص الخطرة في المباراة لتشيلسي. الألماني كاي هافيرتز يمرر على الجهة اليمنى إلى الإسباني سيزار أزبيليكويتا الذي يعكس الكرة إلى الأميركي بوليسيتش أمام المرمى لكن الحارس الإيرلندي كايمهين كيليهير يتصدى للكرة ببراعة حارماً تشيلسي من افتاح التسجيل!

- الدقيقة 1: الحكم ستيوارت أتويل يعلن انطلاق الشوط الأول من المباراة النهائي لكأس الرابطة الإنكليزية التي يحتضنها ملعب ويمبلي في لندن.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة ليفربول