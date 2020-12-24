ديربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة من قبل beIN SPORTS December 24, 2020 14:26 5:40 دقيقة أسفرت قرعةُ نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية عن مواجهة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي فيما سيلعب توتنهام أمام برينتفورد. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنكليزية -آخر الفيديوهات 4:02 دقيقة إقالة مدوية لتوخيل من تدريب باريس سان جيرمان 1:56 دقيقة صايفي يتحدث عن أسباب اقالة توخيل 1:19 دقيقة أسماء مرشحة لخلافة توخيل وبوكيتينو أبرزهم 2:17 دقيقة باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توماس توخيل 4:00 دقيقة باريس سان جيرمان يقسو على ستراسبورغ برباعية نظيفة 3:26 دقيقة مانشستر يونايتد يتخطّى إيفرتون ويبلغ نصف النهائي 4:19 دقيقة ميلان ينتزع فوزاً مثيراً من لاتسيو 3:13 دقيقة ريال مدريد ينجو من فخ غرناطة بصعوبة 3:50 دقيقة توتنهام يعبر ستوك سيتي ويتأهل لنصف النهائي 3:01 دقيقة إنتر يغنم النقاط الثلاث من رحلته إلى فيرونا