حوار تريزيغيه والمحمدي الحصري مع beIN SPORTS January 28, 2020 22:53 3:18 دقيقة أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيغيه يتحدثان لمراسل beIN SPORTS عن مساهمتهما الكبيرة في تأهل أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة نابولي يضم بوليتانو معاراً من إنتر 1:24 دقيقة دفعة جديدة من المتأهلين إلى دور المجموعات 2:26 دقيقة انجاز أنس جابر سيلهم لاعبي التنس في الوطن العربي 0:22 دقيقة مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو 0:42 دقيقة لاوتارو مارتينيز يغيب عن ديربي ميلان 0:33 دقيقة توتنهام يضم لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس 0:36 دقيقة رسمياً إنتر يعلن ضم إريكسن 5:38 دقيقة كوبي قال لأونيل: سأصبح أعظم لاعب في التاريخ 1:59 دقيقة نولي يبكي كوبي 0:32 دقيقة حاتم بن عرفة ينضم إلى فريق رونالدو