تشيلسي يهزم توتنهام ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة من قبل beIN SPORTS January 5, 2022 22:43 3:18 دقيقة وضع تشيلسي قدما في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه على ضيفه توتنهام بهدفين نظيفين الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة المحلية. ووقّع كل من الألماني كاي هافيرتس (5) والويلزي بن ديفيز (34 خطأ في مرمى فريقه) هدفي "البلوز". الملخصات توتنهام كأس الرابطة الإنكليزية تشيلسي -آخر الفيديوهات 3:18 دقيقة تشيلسي يهزم توتنهام ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة 5:03 دقيقة بشيكتاش يتوّج بطلاً "للسوبر التركي" 0:36 دقيقة موناكو يقدم رسميا مدربه الجديد البلجيكي كليمان 0:57 دقيقة بايرن ميونيخ يطالب بتأجيل مباراته ضد مونشنغلادباخ 0:34 دقيقة أنباء عن رفض لاعبي الغابون السفر إلى الكاميرون 0:57 دقيقة المنتخب الجزائري يتغلّب ودياً على نظيره الغاني 0:36 دقيقة ميسي يحصل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا 2:19 دقيقة بولندا تواجه إسبانيا في نصف النهائي 0:28 دقيقة أليغري يؤكد بقاء موراتا في صفوف يوفنتوس 4:02 دقيقة بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة دخول نولي