بلغ تشيلسي الإنكليزي الدور النهائي لكأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، اليوم الخميس، متجاوزاً غريمه وجاره اللندني توتنهام في إياب نصف النهائي.

وحسم تشيلسي مباراة الإياب 2-1، ليتعادل الفريقان 2-2 في مجموع المواجهتين ويحتكما إلى ركلات الترجيح التي فاز بها "البلوز" 4-2.

سجل نغولو كانتي (28) وإيدين هازارد (38) ثنائية تشيلسي، لكن الإسباني فرناندو يورنتي سجل هدفاً ثميناً لتوتنهام (50).

ويواجه تشيلسي في المباراة النهائية مانشستر سيتي المتأهل على حساب بورتون ألبيون 10-0 في مجموع المواجهتين.

تفاصيل المباراة

- جيرو يهدر فرصة الهدف الثالث ليحكم على الفريقين اللجوء إلى ركلات الترجيح لمعرفة المتأهل إلى النهائي.

- لم تتغير النتيجة واستمر تفوق تشيلسي 2-1، ما يعني أن الفريقان في طريقهما للتعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

65 - بعد هدف توتنهام وجدت المساحات وكثرت الفرص دون تسجيل أهداف أخرى.

- كانتي يمرر ويضع إيدين هازارد في موقع مناسب للتسجيل لكن تسديدة الدولي البلجيكي مرت بجانب المرمى.

50 - بداية صاعقة للشوط الثاني، إذ استطاع الإسباني فرناندو يورينتي أن يسجل الهدف الأول لتوتنهام.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لتشيلسي الذي استطاع تفكيك دفاع توتنهام بالسرعة والتنويع في العمليات الهجومية.

38 - إيدين هازارد يستثمر تمريرة الإسباني سيزار أزبيلكويتا ويضيف الهدف الثاني للبلوز.

28 - نغولو كانتي يمنح التقدم لتشيلسي من تسديدة زاحفة تجاوزت الجميع وغالطت الحارس غازانيغا.

- مواجهة تكتيكية بامتياز سيطرت عليها الحسابات وغابت عنها الفرص المحققة للتسجيل خاصة من جانب توتنهام.

- أول محاولة هجومية في المباراة جاءت لمصلحة تشيلسي، إذ وصلت الكرة لبيدرو وسدّدها زاحفة لكن الدفاع يتدخل ويبعدها.

مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف سجله الغائب البارز عن مباراة اليوم هاري كاين.

تشكيلتا الفريقين