احتاج تشيلسي إلى ركلات الترجيح لتخطي ضيفه ساوثهامبتون 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وخاض تشيلسي المبارة في غياب مهاجميه الأساسيين البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر لإصابتهما، لكنه كان الطرف الأفضل معظم فترات المباراة وترجم أفضليته بافتتاحه التسجيل بواسطة لاعبه الألماني كاي هافيرتس بكرة رأسية (44)، لكن ساوثهامبتون الذي يعاني في الدوري المحلي، ردّ عليه بهدف للاسكتلندي تشي آدامز بعد دقيقتين على مطلع الشوط الثاني.

وتبادل الفريقان الهجمات لكن لم ينجح أي منهما في حسم النتيجة في الوقت الأصلي.

ولأن قوانين المسابقة لا تجيز خوض وقتين إضافيين لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبلوز.



