تشيلسي يرنو لتجاوز عقبة أستون فيلا من قبل beIN SPORTS September 22, 2021 12:13 2:13 دقيقة يتطلّع تشيلسي لتعزيز انطلاقته اللاّفتة عندما يستقبل أستون فيلا ضمن مباريات الدّور الثالث لمسابقة كأس الرابطة في ثاني لقاء يجمع الفريقين هذا الموسم بعد مواجهة البريميرليغ التي انتهت لصالح البلوز. تقارير إخبارية كأس الرابطة الإنكليزية تشيلسي أستون فيلا -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لكأس أمير دولة قطر 3:05 دقيقة مباراة ريال مدريد ومايوركا - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الريان والسد 2:13 دقيقة تشيلسي يرنو لتجاوز عقبة أستون فيلا 2:59 دقيقة "صدام" متجدّد بين مانشستر يونايتد ووست هام 2:58 دقيقة سان جيرمان يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية 3:05 دقيقة ريال مدريد ينشد الانتصار من بوابة مايوركا 0:42 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وفالنسيا 0:59 دقيقة كارلوس باكا متفائل بمستقبل غرناطة مع روبيرت مورينو 5:29 دقيقة سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح ويكومب