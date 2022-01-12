بعد تفوقه ذهاباً...تشيلسي يتجهز لاقتلاع بطاقة التأهل من أرض توتنهام من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 10:24 2:53 دقيقة يستضيف توتنهام جاره اللندني تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة مساء اليوم الأربعاء. ويتطلع الضيوف لتثبيت أفضلية الذهاب (2-0) لحسم بطاقة التأهل الى النهائي، كأس الرابطة الإنكليزية -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة يوفنتوس ضيفاً على إنتر في كأس السوبر الإيطالية 2:47 دقيقة مواجهة مرتقبة بين غينيا الاستوائية وكوت ديفوار 0:51 دقيقة برشلونة يواجه غريمه ريال في كلاسيكو السوبر بالرياض 0:41 دقيقة موريتانيا تنشد الانتصار من بوابة غامبيا 1:13 دقيقة دالو يتحدث عن ضرورة التأقلم مع أسلوب المدرب 7:01 دقيقة مباراة تونس ومالي - التغطية الخاصة 2:53 دقيقة توتنهام يستضيف تشيلسي لرد خسارة الذهاب 7:01 دقيقة تونس تستهل مشوارها القاري بمواجهة مالي 1:29 دقيقة مدرب المنتخب السوداني يشيد بلاعبيه 1:17 دقيقة أبو عشرين: نؤمن بحظوظنا في التأهل لثمن النهائي