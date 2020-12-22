وسجل بيليندا جوشوا داسيلفا هدف المباراة الوحيد والذي ضمن الصعود لبرينتفورد في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وفشلت محاولات نيوكاسل تماماً في العودة إلى اللقاء فانقاد إلى الخروج من الدور ربع النهائي.

وواصل برينتفورد تفوقه على أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ أنه أطاح بساوثهامبتون في الدور الثاني بالتغلب عليه بهدفين دون رد ثم أقصى وست بروميتش ألبيون بالفوز عليه بركلات الترجيح (5-4)، وفي الدور ثمن النهائي كان الدور على فولهام الذي تكبد خسارة ثقيلة من برينتفورد بثلاثية نظيفة.

وهي المرة الأولى في تاريخ برينتفورد الذي يبلغ فيها الدور نصف النهائي، علماً بأن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدرجة الممتازة في نهاية الموسم الماضي لكنه خسر مباراة الملحق ضد فولهام.

في المقابل، كان نيوكاسل الذي عانى من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، يمني النفس في بلوغ أول نصف نهائي في مسابقات الكأس المحلية منذ موسم 2004-2005 عندما خاض نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

يذكر أن نيوكاسل لم يحرز اي لقب محلي منذ احرازه كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1955.



