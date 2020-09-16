وتأهل إيفرتون عقب فوزه على ضيفه سالفورد سيتي 3 -0، سجل للفائز مايكل كين، والأيسلندي جيلفي سيجورددسون الهدف الثاني في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 87 سجل الإيطالي مويس كين الهدف الثالث لإيفرتون من ضربة جزاء.

وبلغ وست بروميتش ألبيون هذا الدور بعد فوزه السهل على هاروغيت تاون بالنتيجة ذاتها .

وودع فريق ساوثهامبتون البطولة، عقب خسارته أمام مضيفه برينتفورد أحد أندية دوري البطولة (شامبيونشيب) 2-0.

وفي مباراة أخرى، تأهل فريق هال سيتي أحد أندية الدرجة الأولى إلى الدورذاته، عقب فوزه على مضيفه ليدز يونايتد (الدوري الممتاز) 9 - 8 بضرباتالجزاء، عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 -1.



وفي باقي المباريات، تغلب فولهام على مضيفه إبسويتش تاون 1-0، فيما اكتسح بريستول سيتي ضيفهنورثهامبتون تاون 4-0.

