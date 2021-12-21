أرسنال يستضيف سندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة December 21, 2021 14:38 2:51 دقيقة في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزيّة يواجه أرسنال ضيفه سندرلاند بطموح تأكيد نتائجه الإيجابية الأخيرة في الدوريّ، ومواصلة صحوته من خلال العبور إلى الدور المقبل من المنافسة. تقارير إخبارية أرسنال كأس الرابطة الإنكليزية سندرلاند -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة تأجيل مباريات عشرة فرق في الدوري الأميركي للهوكي 2:43 دقيقة ابتهاج محمد تُشيد بملاعب مونديال قطر 1:19 دقيقة مدرب منتخب ناشئي اليمن يتحدث عن إنجازه التاريخي 0:29 دقيقة قائد منتخب فنلندا يعتزل كرة القدم نهائياً 0:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليستر وليفربول في كأس الرابطة 2:51 دقيقة أرسنال يستضيف سندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة 0:41 دقيقة موتسيبي يؤكد إقامة أمم إفريقيا في موعدها 3:03 دقيقة إجراءات من الحكومة الفرنسية لمحاربة شغب الملاعب 1:12 دقيقة السباح البرازيلي نيكولاس سانتوس يدخل التاريخ 0:43 دقيقة بطولة العالم للسباحة تشهد حدثاً فريداً