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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الرابطة الإنكليزية

3 خسارات طوّرت من أداء يونايتد بحسب سولشار

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يصر سولشار على أن مان يونايتد تطور بشكل لافت بعد أن تلقى 3 هزائم تعلم منها الكثير الموسم الماضي، وذلك قبل يوم واحد من استضافة غريمه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

AFP

سولشار يقول إنه لو سارت الأمور بشكل مختلف قليلاً في الموسم الماضي، لكان مان يونايتد قد أنهى الموسم بثلاثة ألقاب. 

لكن يونايتد خسر 3-1 أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، وتعرض لهزيمة متأخرة 2-1 أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي وسقط في نفس المرحلة من كأس الرابطة أمام سيتي، وخسر 3-2 في مجموع المباراتين.

كان إقصاء السيتي صعبًا بشكل خاص نظرًا لطريقة الخسارة على أرضه في مباراة الذهاب،  3-1، ثم لم يكن الفوز 1-0 خارج الأرض في اللقاء الثاني كافياً لإنقاذ آمالهم.

لكن كل شيء يبدو مختلفاً هذا الموسم فيونايتد يتساوى بالرصيد 33 نقطة مع ليفربول متصدر  الدوري الإنكليزي الممتاز مع مباراة أقل لرجال سولشار، ويتجهون إلى مباراة الأربعاء دون هزيمة في سبع مباريات ضمن جميع المسابقات.

ويقتصر نصف نهائي كأس الرابطة على مباراة واحدة بدلاً من تقسيمها على اثنين، وقال سولشار للصحفيين "عندما تصل إلى نصف النهائي، تكون قد قدمت الكثير من العمل الجيد للوصول إلى هناك وبالطبع تلعب ضد منافس أفضل وأفضل".

وأضاف "أعتقد أننا تحسنا بشكل كبير، منذ نصف النهائي ضد سيتي وحتى عندما كنا في الدوري الأوروبي في آب/ أغسطس، بالنسبة لي، إنها خطوة أقرب للوصول إلى النهائي، لقد تطورنا كثيرًا".

وتابع سولشار حديثه "عندما تفوز بمباريات كرة القدم، لا تفكر في أنها مباراة نصف نهائي أو مباراة عادية أو مباراة دوري أو ربع نهائي، فأنت تفكر فقط في هذه المباراة وتريد الفوز بها".

تواجه يونايتد ست مرات مع سيتي منذ أن تم تنصيب سولشار في كبديل لجوزيه مورينيو في ديسمبر 2018، وربما كان مفاجئًا أن يتفوق على بيب غوارديولا في المواجهة بثلاثة انتصارات مقابل اثنين. وكان آخر لقاء بينهما، قبل أقل من شهر بقليل، وتعادلا 0-0.

وفيما يتعلق باللقاء القادم قال سولشار: "من الصعب الاحتفاظ بالكرة في نصف ملعبهم، فهم يجدون طريقة لزيادة الضغط، لذلك عليك أن تكون شجاعًا وتثق في لاعبيك، عندما نحصل على الكرة، يجب أن نكون قادرين على الاحتفاظ بها، واللعب بعيدًا عن الضغط لأنهم من أسرع الفرق في الضغط المضاد والفوز بالكرة".

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