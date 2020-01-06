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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الرابطة الإنكليزية

موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

 

يلتقي قطباً مدينة مانشستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية وعين كل منهما على قطع نصف الطريق نحو المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب يوم 29 الحالي.

ومن المتوقّع أن يدخل الفريقان بتشكيلة مثالية حيث يبحث سولشار على لقبه الأول مع يونايتد، فيما يرغب غوارديولا في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تشاهدونها في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة يونايتد وسيتي في بث مباشر وبجودة عالية ودون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تأتيكم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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