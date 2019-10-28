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دوري أبطال أوروبا
كأس الرابطة الإنكليزية

موعد مباراة ليفربول وارسنال والبث المباشر

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مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

AFP

يستقبل ليفربول ضيفه ارسنال ضمن ثمن نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة ليفربول وارسنال من "أنفيلد" عبر قناة HD2، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر الدوري الإنكليزي بالعلامة الكاملة حيث حقق في آخر لقاء فوزا غاليا على توتنهام 2-1، في حين يحتل ارسنال المركز الخامس في الدوري وهو تعادل في اخر ظهور له مع كريستال بالاس 2-2.

والتقى الفريقان في الدوري هذا الموسم حيث فاز ليفربول على ضيفه ارسنال 3-1.

من هنا ستكون المباراة في غاية الصعوبة على ارسنال.

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وستكون مباراة ليفربول وارسنال متوفرة لمتابعة حية لأبرز وقائعها عبر هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.

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