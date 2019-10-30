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دوري أبطال أوروبا
كأس الرابطة الإنكليزية

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والبث المباشر

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مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

Reuters

يستقبل تشيلسي ضيفه مانشستر يونايتد ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة 23:05 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد عبر قناة HD1، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

ويسعى تشيلسي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد. 

في المقابل يرنو رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشار لتفادي كبوة جديدة والمضي قدماً في مسابقة كأس الرابطة.

وستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد متوفرة عبر متابعة حية لأبرز وقائعها من خلال هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.

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