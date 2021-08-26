مواجهات عدة بين أندية الدرجة الممتازة في الدور الثالث لكأس الرابطة



ويستقبل مانشستر يونايتد الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه بقيادة مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير منذ أن استلم تدريبه في كانون الأول/ديسمبر 2018 خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، عندما يستضيف وست هام بقيادة مدربه السابق الاسكتلندي ديفيد مويز الذي حقق فريقه انطلاقة قوية في الدوري المحلي بفوزه على نيوكاسل 4-2 وعلى ليستر سيتي 4-1 ليتصدر الترتيب العام.

في المقابل، سيحاول نوريتش سيتي العائد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة الثأر لخسارته على أرضه أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري.

ويتجدد اللقاء أيضاً بين وولفرهامبتون ومدربه السابق البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو عندما يستضيف الأول توتنهام.

وتلقى توتنهام نبأ ساراً الأربعاء يتمثل بقرار هدافه هاري كين بالبقاء في صفوفه بعدما ترددت شائعات بإمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فيخوض مباراة في غاية السهولة على ملعبه ضد ويكومب، والأمر ينطبق على أرسنال الذي يستضيف جاره اللندني ويمبلدون.

ويقام الدور الثالث في 21 و22 أيلول/سبتمبر المقبل.

