مايسون يأمل بتعافي كاين قبل نهائي كأس الرابطة

وتعرض كاين هداف الفريق لإصابة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي، آخر مباراة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو قبل إقالته، وغاب عن المباراة التي فاز فيها توتنهام بشكل مثير الأربعاء على ساوثهامبتون 2-1.

وبات مايسون أصغر مدرب يشرف على تدريب أحد الاندية في الدوري الانكليزي الممتاز منذ انطلاقته موسم 1992-93، بعمر 29 عاماً و312 يوماً، علماً بأنه كان لاعباً سابقاً في صفوف سبيرز لكن اصابة بالغة في رأسه عندما كان يدافع عن ألوان نادي ستوك سيتي اضطرته الى الاعتزال في سن مبكرة.

ورغم ذلك، فإن مايسون مسرور لخوض المباراة النهائية الأحد ضد متصدر الدوري الإنكليزي.

وقال "عندما تدخل مباراة كبيرة مثل يوم الأحد، فمن الأفضل دائماً أن تخوضها وأنت آت من فوز".

وأضاف "اعتقد أن الطريقة التي فزنا بها بالمباراة تقول الكثير عن الفريق، والإيمان، والالتزام، والطاقة. لقد كنا رائعين في الشوط الثاني، وأنا فخور جداً بالفريق على الجهد الذي أظهره".





