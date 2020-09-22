مانشستر يونايتد يعبر إلى رابع أدوار كأس الرابطة بنجاح

September 22, 2020 23:05 تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه على مضيفه لوتن تاون بثلاثية نظيفة الثلاثاء.