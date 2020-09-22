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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الرابطة الإنكليزية

مانشستر يونايتد يعبر إلى رابع أدوار كأس الرابطة بنجاح

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه على مضيفه لوتن تاون بثلاثية نظيفة الثلاثاء.

AFP
مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنكليزية
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