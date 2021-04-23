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الدوري الإسباني
كأس الرابطة الإنكليزية

مانشستر سيتي يستعيد خدمات دي بروين وأغويرو

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استعاد مانشستر سيتي خدمات الثنائي البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو قبل خوض مواجهات هامة.

AFP

أفاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا الجمعة أن صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهز للمشاركة الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية ضد توتنهام، وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الشك يحوم حول مشاركة البلجيكي في هاتين المباراتين اللتين تعتبران من الأهم لسيتي هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله خلال مباراة نصف نهائي الكأس الإنكليزية التي خسرها سيتي في نهاية الأسبوع الماضي أمام تشيلسي صفر-1، ما وضع حداً لحلمه بإحراز رباعية تاريخية هذا الموسم.

وغاب ابن الـ29 عاماً عن مباراة الأربعاء في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا (2-1) بسبب الإصابة التي أجبرته على ترك الملعب بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني من لقاء نصف نهائي الكأس، ما جعل مشاركته في المباراتين الهامتين المقررتين الأحد في "ويمبلي" والأربعاء على "بارك دي برينس" موضع شك.

لكن غوارديولا طمأن الجمعة جمهور سيتي بالقول أن دي بروين والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي كان يعاني من مشكلة عضلية تضاف إلى إصاباته الكثيرة هذا الموسم، في تصرف الفريق بعد الحصة التمرينية التي خاضها اليوم.

وأوضح المدرب الإسباني الذي يسير بسيتي بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، أن "الإثنين (جاهزان)، لقد تمرنا اليوم. غداً سنقرر".

باريس سان جيرمان بيب غوارديولا توتنهام مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنكليزية سيرخيو أغويرو كيفن دي بروين
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