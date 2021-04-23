مانشستر سيتي يستعيد خدمات دي بروين وأغويرو

أفاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا الجمعة أن صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهز للمشاركة الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية ضد توتنهام، وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الشك يحوم حول مشاركة البلجيكي في هاتين المباراتين اللتين تعتبران من الأهم لسيتي هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله خلال مباراة نصف نهائي الكأس الإنكليزية التي خسرها سيتي في نهاية الأسبوع الماضي أمام تشيلسي صفر-1، ما وضع حداً لحلمه بإحراز رباعية تاريخية هذا الموسم.

وغاب ابن الـ29 عاماً عن مباراة الأربعاء في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا (2-1) بسبب الإصابة التي أجبرته على ترك الملعب بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني من لقاء نصف نهائي الكأس، ما جعل مشاركته في المباراتين الهامتين المقررتين الأحد في "ويمبلي" والأربعاء على "بارك دي برينس" موضع شك.

لكن غوارديولا طمأن الجمعة جمهور سيتي بالقول أن دي بروين والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي كان يعاني من مشكلة عضلية تضاف إلى إصاباته الكثيرة هذا الموسم، في تصرف الفريق بعد الحصة التمرينية التي خاضها اليوم.

وأوضح المدرب الإسباني الذي يسير بسيتي بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، أن "الإثنين (جاهزان)، لقد تمرنا اليوم. غداً سنقرر".