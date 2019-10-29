وفي سلسلة المباريات التي أقيمت مساء اليوم، كان ليستر سيتي وإيفرتون الأبرز ضمن مرافقي مانشستر إلى ربع النهائي، وذلك على حساب بيرتون ألبيون (درجة ثالثة) وواتفورد.

في المباراة الأولى على ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الشمالية، واصل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الأخيرتين، علماً بأن لقب الموسم الماضي أتى ضمن ثلاثية تاريخية في كرة القدم الإنكليزية، شملت أيضاً لقبي الدوري الممتاز (للموسم الثاني توالياً أيضاً) والكأس المحلية.

وفرض سيتي واقعيته منذ صافرة البداية على ساوثمبتون الذي عانى من الخسارة للمباراة الثانية توالياً، وفشل في أن يعوض معنوياً على الأقل، خسارته التاريخية أمام ليستر سيتي (0-9) الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز لهذا الموسم، والتي عادل بها رقماً قياسياً يعود إلى العام 1995 لأكبر خسارة في الدوري الممتاز.

وترجم سيتي هيمنته في الشوط الأول بهدفين "أرجنتينيين"، الأول عبر المدافع نيكولاس أوتامندي الذي حوَّل برأسه كرة عرضية رفعها من على مشارف المنطقة زميله البرتغالي برناردو سيلفا، إلى هدف في مرمى حارس ساوثمبتون أليكس ماكارثي (20).

وبعدما هدد المرمى بركلة حرة مباشرة مرت قريبة من القائم الأيسر (34)، نجح سيرخيو أغويرو في هز شباك ماكارثي، عندما تابع بالقدم كرة عرضية من على الجهة اليمنى عبر المدافع كايل ووكر.

واستكمل سيتي في الشوط الثاني سيناريو الأول، وأضاف أغويرو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما ارتدت تسديدة قوية من خارج المنطقة للجزائري رياض محرز، من قدم أحد مدافعي ساوثمبتون، فتهيأت سهلة أمام المهاجم الأرجنتيني الذي تابعها خادعة في المرمى (56).

ورد ساوثمبتون الذي بدا أفضل في الشوط الثاني، بهدف رد الاعتبار عبر جاك ستيفنز الذي تابع بالرأس ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى (75).

ونجح ليستر سيتي في العبور إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه بورتون ألبيون 3-1.

وأتت أهداف ليستر سيتي عبر النيجيري كيليشي ايهيناشو (7) والبلجيكي يوري تيليمانز (20) وجيمس ماديسون (89)، بينما اكتفى بورتون بهدف الإيرلندي الشمالي ليام بويس في الدقيقة 52.

وحسم إيفرتون، القطب الثاني لمدينة ليفربول، لقاءه مع ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة عبر مايسون هولغايت (72) والبرازيلي ريشارليسون (90+3).

وفي مباراة بين فريقين من الدرجة الثالثة، تأهل كولشستر يونايتد إلى ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على مضيفه كراولي تاون 3-1.

وتستكمل مباريات دور الـ16 الأربعاء بثلاثة مواعيد تجمع بين أندية الدوري الممتاز، أبرزها بين متصدر الترتيب ليفربول وضيفه أرسنال، وأستون فيلا وضيفه ولفرهامبتون، وتشلسي وضيفه مانشستر يونايتد.

كما بلغ أكسفورد يونايتد ذات الدور بفوزه على ضيفه سندرلاند بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في اللقاء (1-1).