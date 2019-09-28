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دوري أبطال أوروبا
كأس الرابطة الإنكليزية

ليفربول بين الغرامة أو الاستبعاد عن كأس الرابطة

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كشفت عدة تقارير صحفية عن تحقيق رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم مع ليفربول بخصوص مشاركة لاعب بشكل غير قانوني في مباراة ضد ميلتون كينز دونز في الدور الثالث لكأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.

Reuters

ومن المحتمل معاقبة ليفربول بغرامة أو باستبعاده من المسابقة ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب المقصود.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنكليزي "ندرس الموقف حالياً".  

وفاز ليفربول متصدر الدوري الممتاز 2-صفر على ميلتون كينز دونز ليضرب موعداً مع أرسنال في الدور الرابع واعتمد المدرب يورغن كلوب على أربعة لاعبين صاعدين في التشكيلة الأساسية.  

وقال متحدث باسم ليفربول "يدرك النادي وجود مشكلة إدارية محتملة تخص أحد لاعبينا، نتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الحقائق ولن نصدر تعليقات أخرى على القضية حتى اكتمال الاجراءات".  

ليفربول كأس الرابطة الإنكليزية
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