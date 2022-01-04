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كأس الرابطة الإنكليزية

لوكاكو ضمن قائمة تشيلسي لمواجهة توتنهام

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سيكون المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ضمن قائمة البلوز لمواجهة توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

Reuters

وكان لوكاكو عاد إلى تدريبات الفريق بعد ان أمد أكد توماس توخيل مدرب تشلسي نهاية الخلافات مع المهاجم بعد اجتماع ٍ مطول يوم الاثنين.

وذكر توخيل أن اللاعب قدم اعتذاره بسبب الحوار الذي أجراه وأثار ضجة واسعة، مضيفا أن المهاجم يعي جيدا الضجة التي أثارتها تصريحاته، مشيرا لأن لوكاكو يعرف مسؤولياته الآن ليصحح هذا الوضع. وأوضح المدرب الألماني أنه لا يشك إطلاقا في التزام لوكاكو تجاه الفريق، خاصة أن اللاعب لم يسبب أي مشاكل من قبل، ولذلك كانت تصريحاته مفاجئة حسبما ذكر توخيل، الذي طلب كذلك من جماهير تشلسي مساندة لوكاكو للمضي قدما بالنادي من دون أي مشاكل.
 

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