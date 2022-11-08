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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس الرابطة الإنكليزية

كأس الرابطة: فيليبس يعود إلى صفوف مانشستر سيتي

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يعود لاعب الوسط كالفين فيليبس إلى تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة كأس رابطة الأندية الإنكليزية ضد تشلسي الأربعاء، في محاولة لتعزيز فرصته بالانضمام إلى تشكيلة إنكلترا المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

كان فيليبس عنصراً مهماً في تشكيلة منتخب بلاده الذي بلغ نهائي كأس أوروبا صيف العام 2021، لكنه شارك في 13 دقيقة فقط بقميص سيتي منذ انضمامه إليه من ليدز يونايتد في تموز/يوليو. ويغيب فيليبس (26 عاماً) عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر بعد خضوعه لعملية جراحية لمشكلة مزمنة في الكتف.

ويحوم الشك أيضاً حيال مشاركة زميله في سيتي كايل ووكر في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث يسابق الوقت للتعافي من إصابة في الفخذ ولن يشارك في مواجهة تشلسي. وسيعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا عن تشكيلته الرسمية المشاركة في "قطر 2022™" بعد غد الخميس.

وقال مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا بشأن ما إذا كان الثنائي سيكون جاهزًا لكأس العالم "الأمر متروك لغاريث. هما يتواصلان مع الفيزيائيين والأطباء والمنتخب الإنكليزي. سيكون كالفين مع الفريق في المباراة ضد تشلسي".

في المقابل، لن يتواجد هداف الفريق النرويجي إرلينغ هالاند في النهائيات لفشل منتخب بلاده في التأهل لكن المدرب قد يريحه منتصف الأسبوع حيث يتعافى من إصابة في أربطة القدم.

وشارك هالاند بديلاً في المباراة ضد فولهام ليسجل ركلة جزاء في الدقيقة 95 ويقود فريقه إلى الفوز 2-1 السبت في الدوري المحلي.

ويخوض سيتي مباراة أخرى في الدوري الإنكليزي الممتاز على أرضه أمام برنتفورد السبت قبل فترة راحة مدتها خمسة أسابيع خلال إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
 

بيب غوارديولا تشلسي مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنكليزية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كالفين فيليبس
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