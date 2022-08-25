كأس الرابطة الإنكليزية: قمّة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي



وستكون هذه المباراة واحدة من أصل ست ستجمع طرفين من الدوري الممتاز، إحداها قوية أيضًا بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

كما يلتقي ليفربول حامل اللقب مع دربي كاونتي من المستوى الثالث.

وفي مباريات أخرى، يلتقي أرسنال مع برايتون وتوتنهام مع نوتنغهام فورست.



وفيما يلي نتائج القرعة:

ليستر سيتي - نيوبورت كاونتي

وست هام يونايتد - بلاكبيرن روفرز

وولفرهامبتون - ليدز يونايتد

نوتنغهام فورست - توتنهام

مانشستر يونايتد - أستون فيلا

بورنموث - إيفرتون

ليفربول - دربي كاونتي

بيرنلي - كراولي تاون

بريستول سيتي - لينكولن سيتي

مانشستر سيتي - تشيلسي

ستيفينيدش - تشارلتون أثلتيك

ميلتون كينز دونز - موركامب

نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس

ساوثهامبتون - شيفيلد ونسداي

أرسنال - برايتون

برنتفورد - غيلينغهام