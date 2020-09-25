كأس الرابطة: اعتبار توتنهام فائزا في مباراته ضد ليتون أورينت بسبب كورونا



وحاول أورينت إعادة ترتيب المباراة لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بهزمه، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى الدور الرابع للعب مع تشيلسي.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم الإنكليزية المنظمة للمسابقة في بيان لها "لم تقام المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر بين ليتون أورينت وتوتنهام بعد إصدار مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع بإقامتها كما كان مخططا بعد إصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس كوفيد-19".

وأضاف "قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما أن النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بإكمال المباراة بموجب أمر المجلس، وبالتالي يعتبر خاسرا في المباراة".

كما تم تأجيل مباراة أورينت في دوري الدرجة الرابعة مع والسال في نهاية الأسبوع، كون الفريق يخضع للحجر الصحي الذاتي.