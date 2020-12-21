غوارديولا لا يتوقع تعاقدات جديدة لسيتي في الميركاتو الشتوي

ولم يهز المهاجم سيرخيو أجويرو الهداف التاريخي لسيتي الشباك في الدوري الإنكليزي خلال الموسم الحالي في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة بينما أحرز غابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز سيتي 19 هدفا في 13 مباراة في الدوري الإنكليزي حتى الن أي أكثر قليلا من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفاً).

وردا على سؤال حول إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية في الشهر المقبل قال جوارديولا "لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "جميع الأندية تعاني. وضعنا ليس استثناء في ذلك".

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع سيتي أداء متميزاً، وفي فوز سيتي 1-0 على ساوثامبتون السبت الماضي حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمرة السادسة في الدوري بعد أن اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى البطولة هذا الموسم وهي أقل حصيلة بين فرق البطولة العشرين حتى الآن.

وسيلتقي سيتي مع أرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية غداً الثلاثاء.

