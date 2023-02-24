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دوري أبطال أوروبا
كأس الرابطة الإنكليزية

شكوك حول مشاركة راشفورد في نهائي كأس الرابطة

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قال الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الجمعة، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا سيكون مهاجمه المتألق هذا الموسم ماركوس راشفورد جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم ضد نيوكاسل على ملعب ويمبلي الأحد.

Reuters

يقدم ابن الـ25 عاماً موسماً مميزاً وساهم في تأهل الشياطين الحمر على حساب برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوروبا ليغ الخميس، إثر فوزهم 2-1 في أولد ترافورد بعد تعادلهم الاسبوع الماضي في كامب نو (2-2).

خرج راشفورد الذي سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، في الدقيقة 88 وبدا وكأنه يلمح عبر حسابه على إنستغرام أنه تعرض لإصابة.

وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الجمعة عما إذا سيكون راشفورد جاهزًا، قال تن هاغ "لا أعلم. اللاعبون يأتون إلى هنا (المركز التدريبي في كارينغتون). علينا أن نقوم بالكشوفات والفحوصات الطبية".

وتابع "قمنا بذلك أمس ولكن بعد المباراة مباشرة لا يمكنك تحديد ذلك، يجب أن ننتظر فحصًا دقيقًا مئة في المئة".

كما أكد تن هاغ أن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي لم يلعب منذ مطلع الشهر لن يكون متاحاً.

يتطلع مانشستر يونايتد لإنهاء جفاف دام ستة أعوام عندما حقق في 2017 لقب كأس الرابطة بالذات ويوروبا ليغ، فيما يبحث نيوكاسل عن لقب محلي أول منذ 1955.
 

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