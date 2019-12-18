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كأس العالم للأندية
كأس الرابطة الإنكليزية

سيتي يتخطى أوكسفورد ويصطدم بجاره مانشستر يونايتد

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واصل مانشستر سيتي طريقه نحو الفوز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي لكنه واجه اختباراً صعباً أمام أوكسفورد يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة قبل أن يفوز 3-1 في دور الثمانية اليوم الأربعاء.

Reuters

وهز مات تيلور لاعب أوكسفورد الشباك بعد 22 ثانية من بداية الشوط الثاني ليلغي تقدم سيتي عبر جواو كانسيلو (22) لكن رحيم سترلينغ
 سجل هدفين من مدى قريب 50 و 70 ليرسل سيتي إلى الدور قبل النهائي.  

بدوره فاز مانشستر يونايتد على ضيفه كولشيستر من الدرجة الرابعة 3-0، سجل للـ"شياطين الحمر" ماركوس راشفورد (51) و ريان جاكسون (56 خطأ في مرمى فريقه)، والفرنسي أنتوني مارسيال 61.

كما تخطى ليستر سيتي مستضيفه إيفرتون بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2، سجل لليستر جيمس ماديسون 26 و جوني إيفانز 29، فيما أحرز هدفي إيفرتون توم ديفيس 70 ولايتون بينيس 90.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة مانشستر يونايتد مع جاره سيتي وليستر سيتي مع آستون فيلا.
         

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