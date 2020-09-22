تأكد إصابة مويس واثنين من لاعبي وست هام بفيروس كورونا

وعلم الفريق الطبي لوست هام بنتيجة الاختبارات بينما كان مويس مع فريقه في "استاد لندن الأولمبي" يستعدون لمباراة هال سيتي (الدرجة الثالثة) ضمن الدور الثالث من كأس الرابطة مساء اليوم.

وأصدر النادي بيانا أكد فيه أن المدرب واللاعبين عادوا إلى منازلهم "لم يظهر على الثلاثة أي أعراض، وسوف يتبعون الآن ارشادات وبروتوكولات السلطات الصحية الإنكليزية ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز".

واستهل وست هام موسمه في الدوري المحلي بخسارتين أمام نيوكاسل صفر-2 وآرسنال 1-2.

وجاء الإعلان عن إصابة ثلاثي وست هام بعد ساعات قليلة على إعلان الرابطة عن تأجيل مباراة توتنهام ومضيفه ليتون أورينت ضمن المسابقة نفسها قبل ساعتين من انطلاقها بعد ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف المضيف.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية للجماهير إلى الملاعب في مختلف الرياضات في البلاد اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بسبب ارتفاع حالات المصابين بـ"كوفيد-19".

