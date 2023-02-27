بعد ساعات من تتويجه ..مانشستر يونايتد يعود للتدريب على مهمة أخرى

وأنهى يونايتد الأحد صيامه عن الألقاب طيلة ستة أعوام بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في نهائي مسابقة كأس الرابطة، مؤكداً استعادته شيئاً من مكانته السابقة بفضل مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ.

وأفاد المدافع لوك شو الإثنين أن فريقه تبنى فلسفة "لا وقت للعطلة" من أجل محاولة إضافة لقب جديد هذا الموسم.

ولعب شو دوراً مؤثراً الأحد في الفوز على نيوكاسل في "ويمبلي"، إذ كان صاحب الركلة الحرة المتقنة التي جاء منها الهدف الأول برأسية البرازيلي كازيميرو.

وحطت طائرة يونايتد في مانشستر في الساعة الحادية والنصف من مساء الأحد، مباشرة بعد التتويج بلقب كأس الرابطة.

ثم التحق اللاعبون بالتمارين صباح الإثنين استعداداً للقاء وست هام الأربعاء في "أولد ترافورد" قبل الانتقال الى ملعب الغريم ليفربول الأحد لاستئناف مشوارهم الواعد أيضاً في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه "الشياطين الحمر" المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر و6 عن جارهم مانشستر سيتي الثاني الذي خاض مباراة أكثر منهم.

وأفاد شو أن اللاعبين سعداء باختبار هذه الفترة المزدحمة من المباريات لأنهم يستمتعون بهذا النجاح الذي طال انتظاره.

وأضاف "من المؤكد أن مباراة الأربعاء ستكون كبيرة. إنها مسابقة نتطلع للفوز بها. وأعتقد أننا متواجدون هنا (في تمارين الإثنين) لهذا السبب. لا أيام عطلة".

وكشف "لم يكن هناك الكثير من الاحتفالات الليلة الماضية، وأعتقد أن التركيز الأساسي بعد ذلك (نهائي كأس الرابطة) كان الحرص على القدوم الى هنا اليوم والتحضير لهذه المباراة".

وبعد بداية صعبة بقيادة تن هاغ، أظهر يونايتد أنه قادر على الذهاب بعيداً هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها "يوروبا ليغ" التي تأهل إلى دورها ثمن النهائي بإقصاء العملاق الإسباني برشلونة الخميس بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الفاصل.

وبعد المواجهة المرتقبة الأحد في الدوري الممتاز على ملعب "أنفيلد"، يعود يونايتد الى مانشستر لمواجهة ريال بيتيس الإسباني في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وتحدث شو عن تن هاغ، قائلاً "نحب جميعاً العمل مع المدرب ونؤمن بما يريده منا. نحن نستمتع حقاً بالكرة التي نلعبها الآن، على أمل أن يستمر ذلك".