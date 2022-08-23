إيفرتون يمضي قدماً في كأس الرابطة

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد واحدا من عشرة أندية في الدوري الممتاز صعدت للدور الثالث بفضل هدف ديماراي غراي في الدقيقة 28.

وتعثر فولهام بعد بدايته الرائعة في عودته لدوري الأضواء بخسارته 2-صفر خارج أرضه أمام كراولي تاون.

وارتاح ليستر سيتي، الذي بدأ الموسم بشكل سيء مثل إيفرتون، بعض الشيء بعدما نجح في تجاوز ستوكبورت كاونتي بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

واحتاج بورنموث المنافس بالدوري الممتاز إلى ركلات الترجيح لإقصاء نوريتش سيتي الذي ودع المسابقة الموسم الماضي.

وكان نوريتش يستعد للمشاركة في الدور الثالث عندما تقدم 2-1 على ملعب كارو رود لكن بروكلين جنيسيني أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يفوز الفريق الضيف بركلات الترجيح.

وفاز أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد 4-1 على بولتون واندرارز، بينما تمكن الوافد الجديد على الدوري الممتاز نوتنغهام فورست من الفوز 3-صفر على جريمسبي تاون وفاز ولفرهامبتون واندرارز على بريستون نورث إند بالدرجة الثانية 2-1.



وأحرز كريستال بالاس هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على مضيفه أوكسفورد يونايتد بينما فاز برنتفورد 2-صفر على كولشيستر يونايتد.