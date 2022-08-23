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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس الرابطة الإنكليزية

إيفرتون يمضي قدماً في كأس الرابطة

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تجنب إيفرتون أي تعثر بفوزه على فليتوود تاون المنافس بالدرجة الثانية بهدف نظيف في الدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم ليحقق فوزه الأول هذا الموسم.

Reuters

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد واحدا من عشرة أندية في الدوري الممتاز صعدت للدور الثالث بفضل هدف ديماراي غراي في الدقيقة 28.  

وتعثر فولهام بعد بدايته الرائعة في عودته لدوري الأضواء بخسارته 2-صفر خارج أرضه أمام كراولي تاون.

وارتاح ليستر سيتي، الذي بدأ الموسم بشكل سيء مثل إيفرتون، بعض الشيء بعدما نجح في تجاوز ستوكبورت كاونتي بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.  

واحتاج بورنموث المنافس بالدوري الممتاز إلى ركلات الترجيح لإقصاء نوريتش سيتي الذي ودع المسابقة الموسم الماضي.  

وكان نوريتش يستعد للمشاركة في الدور الثالث عندما تقدم 2-1 على ملعب كارو رود لكن بروكلين جنيسيني أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يفوز الفريق الضيف بركلات الترجيح.  

وفاز أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد 4-1 على بولتون واندرارز، بينما تمكن الوافد الجديد على الدوري الممتاز نوتنغهام فورست من الفوز 3-صفر على جريمسبي تاون وفاز ولفرهامبتون واندرارز على بريستون نورث إند بالدرجة الثانية 2-1.
  
وأحرز كريستال بالاس هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على مضيفه أوكسفورد يونايتد بينما فاز برنتفورد 2-صفر على كولشيستر يونايتد.              

إيفرتون كأس الرابطة الإنكليزية
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